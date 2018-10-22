Процедура оформления рассрочки в сети магазинов Texnomart стала максимально простой. Теперь, чтобы оформить покупку, нужен лишь паспорт, а сама процедура занимает всего 10 минут. Ранее для этого требовались справка с места жительства, копия ИНН и паспорт.





Оформить рассрочку можно в одном из семи магазинов сети Texnomart или в режиме онлайн. Для удаленной покупки нужно отправить электронную копию паспорта и предъявить оригинал при получении товара.

На данный момент упрощенная система кредитования доступна для жителей города Ташкент.

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