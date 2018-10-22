14 октября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел селекторное совещание по вопросам сбора хлопка в регионах. На нем глава правительства подверг критике ряд руководителей регионов за недостатки в работе и поручил внести представления об увольнении 10 хокимов, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. В совещании участвовали генеральный прокурор Отабек Муродов и руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

За прошедшую после совещания неделю должностей лишились восемь хокимов городов и районов. В частности, посты покинули хоким Ферганы Шавкат Эркабоев и Ферганского района Содикжон Имомалиев.

От должности освобожден хоким Ургенчского района Хорезмской области Отабек Бекчанов, работавший на этом посту с сентября 2017 года. На его место временно назначен Фрунзе Ильхомович Шарипов, заведующий секретариатом заместителя хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.

В Гулистанском районе Сырдарьинской области Абдумавлона Ибодуллаева на должности хокима сменил Шавкат Алибекович Гафуров, с 2012 года работавший директором компании «Узагрокимёхимоя» («Узагрохимзащита») по Сырдарьинской области.

Новым хокимом Ангрена Ташкентской области вместо Хакимжона Абдулазизова утвержден Шукурулла Насимхонович Махмудов, до этого работавший директором Самаркандского отделения унитарного предприятия «Марказгазтаъминот», а ранее — руководителем «Узтрансгаза».

Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов получил устный выговор за отставание от плана по сбору хлопка.

Новым хокимом Алтынкульского района Андижанской области стал Назиржон Алиевич Уринбоев, ранее возглавлявший областное отделение Государственной технической инспекции труда. С декабря 2016 года хокимом района был Бахтимурод Каримов.

Абурашид Юлдашев покинул пост хокима Галляаральского района Джизакской области. Обязанности хокима временно будет исполнять первый замхокима по вопросам экономики и предпринимательства Жалолитдин Жамолович Окбоев.

Хоким Шахрисабзского района Холбобо Бозоров, руководивший районом с июня 2017 года, также освобожден от должности. Новым хокимом стал начальник Главного управления экономики и комплексного развития территорий Кашкадарьинской области Исроил Иброхимович Аманов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимията.