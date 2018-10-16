Хоким Ферганы Шавкат Эркабоев и хоким Ферганского района Содикжон Имомалиев были освобождены от должностей в понедельник на совещании под председательством хокима Ферганской области Шухрата Ганиева.

Шавкат Эркабоев, возглавлявший Фергану с 2016 года, был снят с поста за серьезные недостатки в работе.

Содикжон Имомалиев, работавший хокимом Ферганского района в 2013 году, отстранен от должности за отставание в реализации проектов в сельском хозяйстве, а также нарушения при выдаче земельных участков.

Как сообщили «Газете.uz» в администрации района, обязанности хокима временно будет исполнять заместитель хокима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Ильхом Насиров.