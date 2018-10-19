Делегации Узбекистана и России подписали 12 межправительственных документов по итогам переговоров президентов двух стран в Ташкенте в пятницу.

Министры экономики Узбекистана Ботир Ходжаев и экономического развития России Максим Орешкин подписали программу экономического сотрудничества между правительствами на 2019−2024 годы.

Президенты Академии наук Узбекистана Бекзод Юлдашев и Российской академии наук Александр Сергеев подписали план практических действий и дорожную карту по созданию международной научно-исследовательской организации «Международная радиоорганизация обсерватории Суффа».

Министры внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев и промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали соглашение между правительствами о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности.

Председатель правления «Узбекнефтегаза» Бахром Ашрафханов и совладелец компании Altmax Андрей Филатов подписали дополнительное соглашение в отношении инвестиционного блока «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области.

Кроме того, Бахром Ашрафханов подписал с президентом «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым меморандум о взаимопонимании между нефтегазовыми компаниями.

Министры культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев и России Владимир Мединский подписали программу сотрудничества между правительствами двух стран в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы.

Министры высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов и науки и высшего образования Михаил Котюков подписали соглашение между правительствами о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования России в Узбекистане.

Ректор Университета мировой экономики и дипломатии, советник президента Узбекистана Абдужаббор Абдувахидов и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали соглашение между Советом ректоров вузов Узбекистана и Российским союзом ректоров, а также соглашение о создании междисциплинарного научно-образовательного центра между Национальным университетом Узбекистана и МГУ.

Ректоры УМЭД Абдужаббор Абдувахидов и Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов подписали соглашение о создании филиала МГИМО в Узбекистане.

Ректоры Академии государственного управления при президенте Узбекистана, советник президента Узбекистана Рустам Косимов и МГУ Виктор Садовничий подписали договор о сотрудничестве.

Министры занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев и труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами в социально-трудовой сфере.

Командующий Национальной гвардии Узбекистана Баходыр Тошматов и директор федеральной службы Национальной гвардии России Виктор Золотов подписали соглашение о сотрудничестве между этими службами.