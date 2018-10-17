Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает поддерживать частное предпринимательство в Узбекистане, выделяя новые средства и увеличивая число своих финансовых посредников в республике. Так 15 октября АИКБ «Ипак Йули» и ЕБРР подписали заемное соглашение на сумму 20 млн долларов США.





По соглашению ЕБРР предоставит банку «Ипак Йули» первый синдицированный кредит на сумму до 20 млн долларов, который состоит из двух частей: первая часть на сумму до 10 млн долларов за счет собственных средств ЕБРР, а вторая часть кредита в размере 10 млн долларов США за счет средств Банка Развития Нидерландов (FMO).

Со стороны ЕБРР документ подписан Директором ЕБРР по странам СНГ Натальей Ханженковой, со стороны банка «Ипак Йули» — Председателем Правления Саидаброром Сайдахмедовым.





Соглашение так же предусматривает, что банк «Ипак Йули» получит специальное техническое содействие, охватывающее различные сферы кредитования малого и частного бизнеса, а также управления рисками в рамках программы развития финансовых институтов в Узбекистане.

Кредит ЕБРР позволит банку «Ипак Йули» диверсифицировать свою базу финансирования, расширить клиентскую базу и предложить кредиты с более длительным сроком погашения для предприятий республики. Выдача кредитов будет доступна либо в долларах США, либо в сумах.





Банк «Ипак Йули» начал сотрудничество с ЕБРР в 2001 году, которое началось с предоставления технического содействия Банку по внедрению программы микрокредитования для микро и малых предприятий.

Банк «Ипак Йули» тесно сотрудничает с международными и зарубежными финансовыми институтами в целях обеспечения своих клиентов широким выбором источников финансирования перспективных проектов.





Основанный в 1990 году, банк «Ипак Йули» является универсальным коммерческим банком. По состоянию на 1 октября 2018 года совокупные активы банка составили 3,3 трлн сумов, а текущий остаток выданных банком кредитов достиг 2,4 трлн сумов. Филиальная сеть банка включает 15 филиалов и 53 экспресс-центра по республике.

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