В ночь на 16 октября спасатели МЧС Узбекистана при осуществлении обхода на перевале Камчик при сильном ветре и снеге около 3:30 обнаружили две автомашины Damas, стоящие по причине поломки.

В машинах находились девять школьников в возрасте от 7 до 17 лет в сопровождении трех тренеров, возвращавшиеся со спортивных соревнований в Самарканде в Ферганскую долину., сообщила пресс-служба МЧС.





Спасатели доставили пассажиров в здание специального поисково-спасательного управления «Камчик», где их обогрели, накормили и предоставили ночлег. Утром, после ремонта автомобилей, ребят отправили домой.