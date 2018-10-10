Российский концерн «Силовые машины» в 2018—2021 годах реконструирует Сырдарьинскую теплоэлектростанцию, крупнейшую ТЭС Узбекистана. Постановлением Кабинета Министров от 6 октября утверждено технико-экономическое обоснование проекта.

В соответствии с ним, модернизация шести энергоблоков станции пройдет в три этапа с увеличением их общей мощности с 1800 до 1950 МВт. Стоимость контракта на условиях «под ключ» составляет 177,1 млн долларов.

Финансирование проекта общей стоимостью 187,3 млн долларов будет осуществляться за счет кредита российского Внешэкономбанка на 132 млн долларов и средств узбекской стороны.

Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее мощность составляет 3200 МВт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему страны — 13 миллиардов кВт⋅ч, или более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.

В декабре 2014 года «Силовые машины» провели реконструкцию двух энергоблоков станции, увеличив ее мощность на 50 МВт.

Всего в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций компании «Узбекэнерго» — 10,6 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру «Узбекгидроэнерго», и автономными ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт⋅ч.