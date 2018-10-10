Анимационная студия DIP Animation по заказу Milliy TV запускает мультипликационный сериал про озорного помидора Доппи.

«Помидор Доппи» («тюбетейка» на узбекском) — развлекательный мультсериал для детей, главным героем которого является веселый и задорный помидор Доппи. Ранее выложенный в сеть ролик с участием этого героя набрал несколько миллионов просмотров и сделал его наиболее узнаваемым мультперсонажем Узбекистана.





Доппи — веселый и неунывающий персонаж, постоянно попадающий в комические ситуации. Необычные и смешные стечения обстоятельств не сбивают его с намеченного пути. По словам авторов мультсериала, зрители смогут увидеть, как герой сразится с динозавром, отправится в космос и найдет несметные сокровища Самарканда.

Первый сезон мультсериала состоит из 10 серий. Он будет транслироваться по телеканалу Milliy. Запуск планируется в октябре.

На правах рекламы.