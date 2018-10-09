Местность у озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей выбрана в качестве потенциальной площадки для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане. Об этом в ходе семинара во вторник сообщил первый заместитель директора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана Ильхам Садиков.

По его словам, Узбекистан при выборе подрядчика для строительства первой АЭС рассматривал предложения компаний Китая и Канады, но в итоге остановил выбор на российской корпорации «Росатом».





"С марта были начаты работы по выбору потенциальной площадки для АЭС… Эти работы уже были проведены в 80-е годы и были выбраны более 70 потенциальных площадок в Узбекистане. В конце марта на совещании было 10 потенциальных площадок, из которых нужно наиболее подходящую. Из них мы выбрали площадку возле озеро Тудакуль", — рассказал он.

Говоря о предпосылках к строительству АЭС в Узбекистане, Ильхам Садиков указал на увеличение за 2000−2017 годы вклада промышленности в ВВП страны в 2,4 раза — с 14,1% до 33,5%, а также рост населения с 1991 года на 64,7%. При этом выработка энергии на душу населения уменьшилась на 74,8%, отметил он.





«Основная часть электроэнергии вырабатывается за счет тепловых электростанций, а ресурсы углеводородного сырья с каждым годом истощается. Есть вероятность, что в ближайшее 10−15 лет может случится энергетический кризис. Использование возобновляемых источников энергии не может решить этот вопрос. Хотя сегодня реализуются проекты по строительству солнечных электростанций — это решает локальные проблемы, но глобально не может решить общие вопросы энергетического дефицита. Решение проблемы мировое сообщество видит в развитии атомной энергетики», — сказал первый замдиректора ИЯФ.

Вопрос о строительстве атомной электростанции в Узбекистане поднимался в 80-х годах XX века, а первый практический шаг в этом направлении был сделан в 2001 году, когда в Институте ядерной физики прошел семинар по возможностям строительства АЭС.

«Но буквально на следующий день был указ, что данный вопрос нельзя развивать, и поставлено табу. И с того времени мы не говорили об этом. Но в 2016—2017 году ситуация в корне изменилась и появилась возможность работать в этом направлении. По инициативе Академии наук было внесено предложении о строительстве АЭС в республике», — отметил Ильхам Садиков.