«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих блюд из курицы, которые можно приготовить на ужин.

Курица «Каччиаторе»





Это итальянское блюдо из курицы получается сочным и ароматным. Куриные голени запекаются в духовке с овощами и томатным соусом с приправами. «Каччиаторе» придется по вкусу всей семье, а те, кто следит за фигурой, порадуются низкой калорийности такого ужина.

Курица в горшочке





Синоптики обещают похолодание, а это значит, что самое время для «душевных» блюд. Например, для такой курицы в горшочке. Куриное филе томится с картофелем и овощами в горшочке, пропитывается ароматами и получается очень нежным и сочным. Интересно, что картошка в этом блюде не разваривается, хотя и становится совсем мягкой.

Английский завтрак





Сытный и плотный завтрак очень важен, особенно в прохладное время года. Завтрак в английском стиле, который состоит из фасоли, курицы и яиц, зарядит энергией на весь день. Для тех, кто привык есть на завтрак бутерброды или каши, такое блюдо станет приятным разнообразием.

Курица по-итальянски





Блюдо по этому рецепту получается простым, легким и очень вкусным. Курица с овощами запекается в отдельных порционных конвертах из фольги, и рассчитать порции будет довольно просто. Самое приятное — это итальянское блюдо готовится всего за 30 минут — даже вернувшись с работы, можно быстро приготовить отличный ужин для всей семьи.

Курица в касалетках





Касалетки — это удобная для запекания посуда, в которой обычно подают горячие блюда на борту самолета. В них можно приготовить аппетитное рагу из куриных бедрышек и овощей. Какие именно добавить овощи, решать кулинару — это блюдо отлично подходит для экспериментов.

Курица с овощами и пастой





Если есть сковорода вок, в ней можно приготовить полезное, сытное и вкусное блюдо — курицу с овощами и пастой из ржаной муки. Кстати, в этом рецепте паста готовится собственноручно, в этом нет ничего сложного. Готовое блюдо порадует даже самых привередливых членов семьи.

Куриные сердечки по-тайски





Немногие любят субпродукты, но их просто нужно уметь готовить. Например, из куриных сердечек получается пряное и полезное блюдо в азиатском стиле. Приготовить его совсем несложно, справятся даже начинающие кулинары.

Котлеты по-киевски





Из куриного филе можно приготовить популярное и любимое многими блюдо — котлеты по-киевски. Многие опасаются готовить их дома, думая, что это сложный процесс. Однако сочные и ароматные котлеты не так уж и трудно приготовить дома — с этим рецептом все получится.

Запеканка





Запеканка — это по-настоящему уютное домашнее блюдо, которое согреет холодным вечером. В одной посуде готовится и мясо, и гарнир. По этому рецепту можно приготовить запеканку из куриного филе, грибов и картофеля под сливочным соусом. Блюдо получается нежным и ароматным, с пикантной сырной корочкой.

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