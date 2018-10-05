В Узбекистане до 1 апреля 2019 года путем подворового обхода граждан будет проведена полная актуализация информации об адресах постоянного и временного места жительства граждан в информационной базе данных Министерства внутренних дел с привязкой паспортных данных к кадастровому номеру объекта недвижимости. К этой же дате должна быть завершена инвентаризация объектов недвижимости и сформированы Единый реестр объектов недвижимого имущества и Единый реестр адресов объектов недвижимого имущества.

Эти меры предусмотрены постановлением президента Шавката Мирзиёева от 4 октября о внедрении информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс.

В декабре прошлого года в Ташкенте в ходе выборов в районные кенгаши народных депутатов была апробирована Информационная система управления избирательным процессом. К 1 апреля 2018 года планировалось запустить по всей стране Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ), однако срок был перенесен.

Как отмечается в постановлении, внедрению ЕЭСИ мешает «наличие ряда системных проблем и недостатков», в том числе недостоверная информация об адресах места жительства избирателей, отсутствие реестра адресов недвижимости и устаревшая информация в реестре объектов недвижимости. Из-за этого один избиратель может одновременно включаться в несколько списков.

Для ввода информации, собранной по результатам подворового обхода, в информационную базу данных МВД Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено выделить необходимые помещения, оборудованные компьютерами, и персонал.

Единые реестры объектов недвижимости и их адресов, а также Информационная система управления избирательным процессом будут интегрированы в систему «Электронное правительство». При этом будет предусмотрена возможность уточнения гражданами своих избирательных участков и их изменения.