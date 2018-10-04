3 октября вступил в силу закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», подписанный президентом Узбекистана 2 июля.

Закон направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальянов и электронных сигарет, связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также создание организационных и правовых условий формирования и утверждения в обществе здорового образа жизни.

Курение кальянов и электронных сигарет запрещено на торговых объектах, в местах общественного питания, культурного отдыха и развлечений, в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях, на общественном, воздушном и железнодорожном транспорте, остановках, переходах и вокзалах, в административных зданиях, на рабочих местах, в подъездах жилых домов, детских и спортплощадках, в парках, скверах, на улицах и других общественных местах.

Закон запрещает рекламу курения кальянов и электронных сигарет, а также пропаганду их курения.

К лицам, ответственным за ограничение курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах, отнесены должностные лица предприятий, учреждений, организаций, в том числе лица, в чьем ведении находятся территории, здания, помещения, сооружения и иные объекты в общественных местах.