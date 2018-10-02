Школа активного долголетия в Ташкенте дебютирует своей первой акцией-соревнованием. Цель основания школы активного долголетия — улучшение качества жизни пациентов с ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом, возрастным гипогонадизмом, проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Школа активного долголетия основана на базе двух учреждений — многопрофильной клиники Frank Medic и фитнес-клуба Body Tech. Такой тандем выбран для удобства участников, так как территориально они расположены недалеко друг от друга.





Школа запускает акцию-соревнование, которая продлится 3 месяца для каждого участника. Набор участников для акции будет проводиться с 1 по 15 октября 2018 года. Акция будет проходить с 16 октября 2018 года по 16 января 2019 года. В рамках акции каждый участник пройдет бесплатную консультацию диетолога и эндокринолога в клинике Frank Medic и дважды бесплатно сдаст анализ на гликированный гемоглобин: в начале и через 3 месяца. При необходимости будет проведено дополнительное обследование со скидкой. Весь период можно будет неограниченно пользоваться советами диетолога и персонального тренера клуба, специально обученных за рубежом.

Согласно диагнозам, для каждого участника будет создан индивидуальный план питания, физической активности и лекарственной терапии на 3 месяца.

Победителем будет признан участник, который за 3 месяца в сумме максимально снизит в процентном соотношении три параметра: вес тела, окружность талии и уровень гликированного гемоглобина.





По итогам акции победитель получит годовой сертификат (на 2019 год) на бесплатное пользование услугами диетолога клиники Frank Medic и сертификат на 1 млн сумов на любые обследования и процедуры в клинике. Также победитель получит на выбор бесплатный годовой абонемент в фитнес-клуб Body Tech на 2019 год или денежный приз — 1 млн сумов, а также возможность улучшить здоровье в виде бонуса.

В дальнейшем подобные акции будут проводиться каждые 3 месяца.

Условие участия в акции только одно — приобретение «максимального» трехмесячного абонемента в фитнес-клуб Body Tech по стандартной цене 900 тысяч сумов.

Контактные телефоны: (+998) 90−178−70−11, (+998) 97−755−70−11

Руководитель клиники Frank Medic — Вдовин Дмитрий Андреевич.

Адрес фитнес-клуба Bodytech: Карасу 1, ул. Гульсара 17/25.

Ориентир: напротив конечной автобусов и маршруток на Карасу.

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