Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев на 16-м пленарном заседании в четверг назвал пренебрежительным отношение некоторых министерств и ведомств к парламенту, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

"Некоторые руководители министерств и ведомств до сих пор не взаимодействуют с представительным органом в соответствии с законом", — отметил он.

В частности, заместитель председателя Сената 15 августа направил сенаторский запрос министру культуры Бахтиеру Сайфуллаеву касательно ряда недостатков в парках и садах столицы.

«Во-первых, ответ на обращение был получен через 40 дней после повторного запроса. Во-вторых, в пренебрежительном ответном письме на полстраницы за подписью замминистра [культуры] нет ни одного исчерпывающего ответа. Более того, ответ был направлен не в Сенат, а Законодательную палату Олий Мажлиса. Представители министерства, кажется, не в курсе не только требований законодательства, своих обязательств, но и того, что сенаторы работают в Сенате, а не в Законодательной палате», — рассказал он.

Нигматилла Юлдашев заявил, что ожидает объяснений от Министерства культуры и Кабинета Министров.

«Теперь подумайте сами, если ответственные лица такой авторитетной организации, как Министерство культуры, так относится к парламенту, то есть представителям народа, кто даст гарантии, что они в полной мере осознают суть государственной политики и важность возложенных на них задач?!», — задался вопросом он.

Председатель Сената также указал, что большинство министерств и ведомств отвечают на запросы «шаблонной, необоснованной информацией, для галочки».

«Например, на сегодняшний день Сенат получает много обращений, связанных со случаями необоснованного увольнения работников правоохранительных органов. Большинство ответов на обращения, взятые на контроль, имеют одинаковое содержание. То есть нет четкого ответа на аргументы граждан. Возможно ли, что сотни граждан совершили одинаковое правонарушение в одно и то же время?», — спросил он.

Кроме того, по словам главы Сената, задержка с представлением информации в Сенат после нескольких повторных запросов приобретает хронический характер.

«Еще один случай: министерства и ведомства отправляют на заседания комитетов Сената сотрудников, которые не владеют нужными знаниями, информацией или же тех, кто не имеет на это полномочия. Даже если это обсуждение законов. Чаще всего вопросы сенаторов остаются без ответов», — указал Нигматилла Юлдашев.

Сенат рассматривает эти случаи как пренебрежение к парламенту, подчеркнул он.