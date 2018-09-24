1 октября в 16:00 у сквера Амира Темура в Ташкенте пройдет конный парад. В мероприятии примут участие свыше 100 лошадей английской, немецкой, новокиргизской, карабаирской и фризской пород, сообщили «Газете.uz» в Федерации коневодства и конного спорта.

На лошадях в парадном обмундировании промаршируют спортсмены конных дисциплин, сотрудники Пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел и батальона почетного караула кавалерийского эскадрона Национальной гвардии.





«Конный марш пройдет 1 октября в честь праздника наших дорогих и любимых учителей и наставников», — отмечается в сообщении.





Первый конный парад в истории Узбекистана состоялся 8 июля. Тогда по улицам столицы прошли около 80 лошадей разных пород.