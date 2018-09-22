Микроволновой печи незаслуженно присвоили звание техники, предназначенной лишь для разогрева готовой пищи. Эргономичная LG NeoChef обладает рядом преимуществ, которые открывают еще одну грань кулинарного искусства. Она не только облегчит ведение домашнего хозяйства, но и поможет придать новый вкус разнообразным блюдам.





Технология Smart Inverter

Smart Inverter — технология, позволяющая разогревать блюда в 1,5 раза быстрее, чем обычно. Регулировка мощности от 200 до 1000 ватт гарантирует равномерное приготовление пищи, сохраняя при этом не только структуру продукта, но и полезные вещества. Интуитивное сенсорное управление облегчает работу с техникой, делая микроволновую печь по-настоящему умным прибором.





Различные режимы приготовления

Различные режимы позволят готовить разнообразно и приятно удивлять себя и своих близких. Функции запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве.

NeoChef — личный шеф-повар на кухне.





Технология равномерного разогрева I Wave

Фирменная технология LG I Wave — это глубокое проникновение тепла в пищу и равномерный разогрев как внутри блюда, так и по его краям, который реализуется благодаря движению микроволн по спирали. Точный контроль обеспечивает оптимальный вкус блюда. С помощью этой технологии можно получить нужную температуру по всему блюду, а не в одной его точке.

Антибактериальное легкоочищаемое покрытие Easy Clean

Easy Clean — специальное покрытие, которое позволяет быстро и эффективно очистить поверхность внутренней камеры, не прибегая к помощи чистящих средств. Оно помогает экономить свое время — достаточно лишь несколько раз провести губкой, чтобы вернуть микроволновой печи первоначальный вид. А антибактериальное покрытие защищает продукты от микробов и бактерий.





Приобрести микроволновую печь LG NeoChef, а также ознакомиться с ценами можно в магазинах и торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабриа «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

магазин GoodZone, телефон для справок: (+998) 71−207−03−07;

сеть MEDIAPARK Bozori;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 95−143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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