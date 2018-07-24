Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана утвердила список вузов для получения второго и последующего высшего образования на 2018/2019 учебный год.

Как сообщила пресс-служба Минвуза, документы от абитуриентов принимаются с 20 июля по 20 августа. Кандидаты должны представить в приемную комиссию учебного заведения следующие документы:

заявление на имя ректора (директора) образовательного учреждения;

диплом государственного образца о высшем образовании (оригинал) с приложением;

6 фотографий размером 3,5×4,5 см;

медицинскую справку по форме № 086-У;

копии паспорта и документа о принадлежности к воинской службе.

Паспорт и документ о принадлежности к воинской службе предъявляются лично.

Список вузов для получения высшего и последующего образования: