Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана утвердила список вузов для получения второго и последующего высшего образования на 2018/2019 учебный год.

Как сообщила пресс-служба Минвуза, документы от абитуриентов принимаются с 20 июля по 20 августа. Кандидаты должны представить в приемную комиссию учебного заведения следующие документы:

  • заявление на имя ректора (директора) образовательного учреждения;
  • диплом государственного образца о высшем образовании (оригинал) с приложением;
  • 6 фотографий размером 3,5×4,5 см;
  • медицинскую справку по форме № 086-У;
  • копии паспорта и документа о принадлежности к воинской службе.

Паспорт и документ о принадлежности к воинской службе предъявляются лично.

Список вузов для получения высшего и последующего образования:

  1. Узбекский государственный университет мировых языков
  2. Национальный университет Узбекистана
  3. Ташкентский государственный технический университет
  4. Ташкентский государственный экономический университет
  5. Ташкентский финансовый институт
  6. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
  7. Ташкентский государственный институт востоковедения
  8. Ташкентский химико-технологический институт
  9. Ташкентский государственный педагогический университет
  10. Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
  11. Андижанский машиностроительный институт
  12. Андижанский государственный университет
  13. Бухарский государственный университет
  14. Бухарский инженерно-технологический институт
  15. Гулистанский государственный университет
  16. Джизакский политехнический институт
  17. Каракалпакский государственный университет
  18. Каршинский государственный университет
  19. Каршинский инженерно-экономический институт
  20. Наманганский Государственный Университет
  21. Наманганский инженерно-строительный институт
  22. Наманганский институт инженерии и технологии
  23. Самаркандский государственный университет
  24. Самаркандский государственный институт иностранных языков
  25. Самаркандский институт экономики и сервиса
  26. Термезский государственный институт
  27. Ферганский государственный университет
  28. Ферганский политехнический институт
  29. Ургенчский государственный институт
  30. Навоийский государственный педагогический институт
  31. Нукусский государственный педагогический институт
  32. Джизакский государственный педагогический институт
  33. Кокандский государственный педагогический институт
  34. Ташкентский областной Чирчикский государственного педагогического институт
  35. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
  36. Ташкентский государственный аграрный университет
  37. Ташкентская медицинская академия
  38. Ташкентский медицинский педиатрический институт
  39. Ташкентский фармацевтический институт
  40. Ташкентский государственный стоматологический институт
  41. Андижанский государственный медицинский институт
  42. Бухарский государственный медицинский институт
  43. Государственная консерватория Узбекистана
  44. Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
  45. Государственный институт физической культуры Узбекистана
  46. Национальный институт искусств и дизайна
  47. Ташкентский университет информационных технологий
  48. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
  49. Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог
  50. Ташкентский архитектурно-строительный институт
  51. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт