Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана утвердила список вузов для получения второго и последующего высшего образования на 2018/2019 учебный год.
Как сообщила пресс-служба Минвуза, документы от абитуриентов принимаются с 20 июля по 20 августа. Кандидаты должны представить в приемную комиссию учебного заведения следующие документы:
- заявление на имя ректора (директора) образовательного учреждения;
- диплом государственного образца о высшем образовании (оригинал) с приложением;
- 6 фотографий размером 3,5×4,5 см;
- медицинскую справку по форме № 086-У;
- копии паспорта и документа о принадлежности к воинской службе.
Паспорт и документ о принадлежности к воинской службе предъявляются лично.
Список вузов для получения высшего и последующего образования:
- Узбекский государственный университет мировых языков
- Национальный университет Узбекистана
- Ташкентский государственный технический университет
- Ташкентский государственный экономический университет
- Ташкентский финансовый институт
- Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
- Ташкентский государственный институт востоковедения
- Ташкентский химико-технологический институт
- Ташкентский государственный педагогический университет
- Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
- Андижанский машиностроительный институт
- Андижанский государственный университет
- Бухарский государственный университет
- Бухарский инженерно-технологический институт
- Гулистанский государственный университет
- Джизакский политехнический институт
- Каракалпакский государственный университет
- Каршинский государственный университет
- Каршинский инженерно-экономический институт
- Наманганский Государственный Университет
- Наманганский инженерно-строительный институт
- Наманганский институт инженерии и технологии
- Самаркандский государственный университет
- Самаркандский государственный институт иностранных языков
- Самаркандский институт экономики и сервиса
- Термезский государственный институт
- Ферганский государственный университет
- Ферганский политехнический институт
- Ургенчский государственный институт
- Навоийский государственный педагогический институт
- Нукусский государственный педагогический институт
- Джизакский государственный педагогический институт
- Кокандский государственный педагогический институт
- Ташкентский областной Чирчикский государственного педагогического институт
- Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
- Ташкентский государственный аграрный университет
- Ташкентская медицинская академия
- Ташкентский медицинский педиатрический институт
- Ташкентский фармацевтический институт
- Ташкентский государственный стоматологический институт
- Андижанский государственный медицинский институт
- Бухарский государственный медицинский институт
- Государственная консерватория Узбекистана
- Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
- Государственный институт физической культуры Узбекистана
- Национальный институт искусств и дизайна
- Ташкентский университет информационных технологий
- Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
- Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог
- Ташкентский архитектурно-строительный институт
- Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт