Улугбек Анварович Анваров назначен начальником Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ранее на этой должности работал Шавкат Умурзаков, ставший председателем правления компании «Узавтосаноат».

Улугбек Анваров (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (в 1996 году). Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1999 году в прокуратуре Яккасарайского района, занимал различные должности в органах прокуратуры города Ташкента. С 2009 года работал старшим следователем управления Генпрокуратуры, прокурором Чиланзарского района, начальником Ташкентского городского управления Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуры.

До назначения работал заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры.