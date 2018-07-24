И. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев высказался против хаотичной застройки внутри жилых кварталов города, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичной администрации.

«В течение долгого времени в городе Ташкенте новые здания хаотично возникали внутри жилых кварталов без учета инфраструктурной составляющей (загруженность дорог, чрезмерная нагрузка на электроснабжение и др.)», — говорится в сообщении. На предыдущей встрече с инвесторами в ходе дня открытых дверей в хокимияте Джахонгир Артыкходжаев отметил, что «такую практику следует прекратить».

Вместо хаотичного строительства столичная администрация предложила использовать мастер-планы. Они позволят заранее разделить пространство на жилые, промышленные и коммерческие зоны.

На встрече были представлены мастер-планы для таких участков города, как Фаргона йули, Нурафшон, Кичик халка йули, Олмазар, Яшнабад. От каждого района были предоставлены проекты, большинство которых утверждены. Общая сумма вложений составит 894 млн долларов США.

При хокимияте будет учрежден Единый центр по содействию инвесторам при создании новых проектов. Как ожидается, вопросы получения разрешительных документов, предоставления площадей под застройку, а также спорные моменты с коммунальными службами будут рассматриваться «в кратчайшие сроки и без лишней бюрократии».