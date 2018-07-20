«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Овсянка в банке





Простой, но эффектный завтрак можно приготовить из овсянки, фруктов и йогурта. Чтобы овсянка получилась вкусной, ее не нужно варить — только залить молоком. Такой завтрак можно приготовить с запасом: овсянка в банке может простоять в холодильнике несколько дней.

Овсяно-банановый смузи





Если в жару не хочется плотно завтракать чем-то сытным, можно выпить смузи из банана, овсянки и кефира. Это питательный, но легкий завтрак, который подарит энергию до обеда. При желании в смузи можно добавить мед и пряности.

Батончики из гранолы





Батончики из гранолы — удобный завтрак, который можно взять с собой, если с утра совсем не хочется есть. Они полезные, питательные и вкусные благодаря большому количеству семян, семечек и сухофруктов. Батончики можно разломать и покрошить в молоко и есть просто так, запивая кофе или фруктовым соком.

Овсяная каша с бананами





Сложно переоценить пользу овсянки, особенно для тех, кто заботится о фигуре. Она надолго дарит чувство сытости, перекусить не захочется до самого обеда. Ее можно сделать очень вкусной, если приготовить кашу с карамелизованными бананами, орешками, корицей и медом.

Творожные панкейки





Творог сохраняет все полезные свойства даже при термической обработке. Поэтому творожные панкейки — это не только вкусный, но и полезный завтрак, который придется по душе даже детям. Подавать панкейки можно с шоколадной пастой, сгущенным молоком, сметаной, фруктами или мороженым.

Гранола





Гранолу часто путают с мюсли, но это совсем разные вещи. Овсянка для гранолы запекается вместе с орехами, медом, маслом и яблочным соком. После этого в гранолу можно добавить любимые сухофрукты, и полезный завтрак готов. Гранола по этому рецепту получается ароматной, сытной и аппетитной, может подаваться с молоком, йогуртом или фруктовым соком.

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