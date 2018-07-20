Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом домов, возводимых на территории схода граждан махалли «Чоштепа» Сергелийского района Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства. Здесь начато возведение 72 семиэтажных домов с участием иностранных инвесторов.





Глава государства поручил начать возведение подобных домов и в других местах.





В столице продолжается строительство 638 многоэтажных домов на 28 тысяч квартир. Из них 334 дома относятся к категории доступных, что втрое больше по сравнению с прошлым годом, отмечает пресс-служба президента.



