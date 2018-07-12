Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 июля составил 26,648 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 376,1 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

Валовые золотовалютные резервы насчитывают 27,66 млрд долларов, из которых валютные активы — 13,818 млрд долларов (-186 млн долларов за месяц), монетарное золото — 13,842 млрд долларов (-276 млн долларов за месяц).

В июне валовые золотовалютные резервы снизились на 463,1 млн долларов, что в основном обусловлено понижением цены золота за отчетный период с 1303,5 до 1250,55 долларов на тройскую унцию, пишет пресс-служба ЦБ. Расчетное влияние на снижение — 573,5 млн долларов. Увеличение объема валовых золотовалютных резервов без учета снижения цены золота за июнь составило 110,4 млн долларов.