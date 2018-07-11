В Ташкенте в среду начат демонтаж заборов на проспекте Амира Темура, который планируется трансформировать в современную улицу.





На участке проспекта от пересечения с ул. Осиё до путепровода по Малой кольцевой демонтируются не только разделительный забор между направлениями движения, но и заборы по краям проспекта. В дальнейшем демонтаж заборов продолжится на других отрезках.





Как мы уже писали, в рамках проекта, реализуемого при участии российского КБ Стрелка, проспект будет полностью перепланирован. Будут оптимизировано количество полос (сейчас оно разное на разных участках), созданы безопасные пешеходные переходы, удобные тротуары, велодорожка, парковочные места, высажены новые деревья.





Предполагается, что проспект Амира Темура станет образцом для дальнейшей модернизации улиц и общественных пространств столицы Узбекистана.

В хокимияте Ташкента принесли извинения горожанам за временные неудобства.