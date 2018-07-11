В Ташкенте в среду начат демонтаж заборов на проспекте Амира Темура, который планируется трансформировать в современную улицу.
На участке проспекта от пересечения с ул. Осиё до путепровода по Малой кольцевой демонтируются не только разделительный забор между направлениями движения, но и заборы по краям проспекта. В дальнейшем демонтаж заборов продолжится на других отрезках.
Как мы уже писали, в рамках проекта, реализуемого при участии российского КБ Стрелка, проспект будет полностью перепланирован. Будут оптимизировано количество полос (сейчас оно разное на разных участках), созданы безопасные пешеходные переходы, удобные тротуары, велодорожка, парковочные места, высажены новые деревья.
Предполагается, что проспект Амира Темура станет образцом для дальнейшей модернизации улиц и общественных пространств столицы Узбекистана.
В хокимияте Ташкента принесли извинения горожанам за временные неудобства.
Виктор Неизвесный
Хоть бы по ночам работали-и прохладней и пробок не будет
Саид Алим-хан
Это надо делать ночью, чтобы не “приносить извинения горожанам за временные неудобства“.
Archi Uz
Отличная новость! Давайте наконец-то сделаем хорошую улицу совместно с КБ стрелкой! Было бы здорово, если проект реализовывали от начала до конца совместно с КБ стрелкой и нашими специалистами, полностью согласно проекту не на 70. и не на 99, а не все 100%. Чтобы представители КБ стрелки всегда находились здесь в Ташкенте, регулировали весь процесс.. Посмотрите на печальный опыт, соседнего Казахстана, когда Ян Гейл (самый известный в мире урбанист, архитектор общественных пространств) сделал проект, а реализовывали другие, местные архитекторы, в результате ничего практически не получилось сделать, точнее получилось то же, что и делают местные архитекторы как и всегда. Нужно брать уроки из этого и дать возможность специалистам КБ стрелки сделать для нас хорошую улицу, не для этого ли мы их приглашали.