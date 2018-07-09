Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) Улугбек Мухаммадиев прокомментировал по запросу «Газеты.uz» случай с унижением женщины в ОВД Каттакургана Самаркандской области.

Омбудсман назвал инцидент «вопиющим случаем бесчеловечного и унижающего достоинство обращения к женщине и матери», заслуживающим «общественного порицания и наказания согласно законодательству».

Уполномоченный намерен отслеживать ход рассмотрения данного дела, о чем направлен запрос в Генеральную прокуратуру. Региональному представителю омбудсмана в Самаркандской области поручено участвовать в заседаниях суда.

«Этот случай должен стать отправной точкой для организации широкой разъяснительной работы среди сотрудников органов внутренних дел относительно этики их поведения и безусловного выполнения норм, предусмотренных в законе Республики Узбекистан „Об органах внутренних дел“», — говорится в заявлении омбудсмана.