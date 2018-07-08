Первый конный парад в истории Узбекистана прошел в Ташкенте в субботу. В мероприятии участвовали около 80 лошадей английской, немецкой, новокиргизской , карабаирской и фризской пород, сообщили «Газете.uz» в Федерации коневодства и конного спорта.

В параде также приняли участие сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии и спортсмены сборных страны по конным дисциплинам.

«Подобные мероприятия не редкость в разных странах мира. Но для Узбекистана этот флешмоб стал первым в его истории», — отметили в федерации. Целью мероприятия было привлечь внимание общественности к конным видам спорта.

Мировой рекорд по масштабности конного парада принадлежит ОАЭ, где в прошлом году промаршировали 116 лошадей.

«Парад будет проводиться на регулярной основе, причем не только в Ташкента. Следующий парад ожидается на День независимости», — сообщил «Газете.uz» заместитель председателя Федерации коневодства и конного спорта Эльдар Анарбаев.

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