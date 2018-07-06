Бунёд Бахромович Бахромбеков назначен заместителем председателя Союза молодежи — исполнительным директором фонда «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — наше будущее»), сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.

Бунёд Бахромбеков (1986 г. р.) окончил Национальный университет Узбекистана (в 2009 году). В том же году начал трудовую деятельность в Хамзинской (ныне Яшнабадская) районной прокуратуре.

Занимал разные должности в органах прокуратуры Ташкента. Работал следователем, старшим следователем в прокуратуре Хамзинского района (с 2010 года), прокурором отдела по обеспечению полномочий прокурора по уголовным делам в судах в прокуратуре Ташкента (с 2014 года), прокурором, старшим прокурором управления по обеспечению полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве Генеральной прокуратуры (с 2015 года).

В этом году был назначен заместителем начальника Международного-правового управления Генпрокуратуры.

Фонд «Yoshlar — kelajagimiz» был создан указом президента Шавката Мирзиёева от 27 июня. На заседании Международного пресс-клуба в пятницу Бунёд Бахромбеков сообщил, что фонд получит 800 млрд сумов для финансирования Государственной программы «Молодежь — наше будущее».

Средства фонда будут использоваться для выделения через банки льготных кредитов и имущества в лизинг со ставкой 7% годовых для молодежных бизнес-инициатив, выдачи поручительств по кредитам (до 50% от размера кредита), участия в проектах в размере не более 50% от их стоимости (с последующей реализацией доли фонда в течение пяти лет), а также для других целей.