30 июня прошло первое заседание общественного совета при хокимияте Ташкента с участием и. о. хокима города Джахонгира Артыкходжаева. На встрече был представлен состав совета, принят этический кодекс и определены комитеты по направлениям деятельности.
Состав общественного совета:
- Хикмат Абдурахманов (председатель) — предприниматель, сооснователь ряда компаний (Узбекско-китайский торговый дом, «ТехноПлаза», GroundZero) и общественных инициатив («Лаборатория бизнеса», Ассоциация международного бизнеса и технологий, Глобальная сеть предпринимательства в Узбекистане (GEN));
- Нигора Акилова — PR-менеджер Nestlé Uzbekistan;
- Кадыржан Юсупов — дипломат, советник Ассоциации международного бизнеса и технологий;
- Азиза Шарипова — начальник юридического отдела UzBAT;
- Азиза Умарова — руководитель консалтинговой компании;
- Диёр Мирзаахмедов — председатель правления ассоциации «Национальный маркетинговый центр»;
- Науфалбек Сабиров — председатель Ассоциации автоматической идентификации GS1 Uzbekistan;
- Анвар Ирчаев — директор инвестиционной компании Orient Capital Management;
- Хусниддин Ато — искусствовед, фотожурналист, международный эксперт в области музыки;
- Рустам Хусанов — основатель сообщества городских исследователей X-Places;
- Нигора Хасанова — руководитель международной выставочной компании Iteca Exhibitions;
- Сурен Сапов — основатель и руководитель Afisha Media;
- Ирина Матвиенко — главный редактор проекта «Лаборатория бизнеса», основатель проектов Ladoshki.uz, Context.uz, Nemolchi.uz;
- Дияc Муталов — учредитель консалтингового агентства Re-Form, основатель Школы продавцов;
- Ойбек Шайхов — предприниматель, соучредитель проектного института East-West Engineering и компании INNOVO.tech, международной некоммерческой организации Buyuk Kelajak, генеральный секретарь Узбекско-европейского совета по бизнесу и инвестициям (Брюссель);
- Юлия Яковлева — основатель группы компаний Person Hunter;
- Музаффар Касымов — соучредитель «ТехноПлаза», GroundZero, IBT, CLG;
- Улугбек Маджидов — врач, президент Противоракового общества Узбекистана;
- Арсен Длянчев — основатель группы компаний Unique Present;
- Фарход Ибрагимов — директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center.
Члены совета были отобраны путем собеседования и испытаний в фокус-группах из более 200 кандидатов, откликнувшихся на объявление о наборе.
Общественный совет (Facebook, Telegram), созданный по инициативе и. о. хокима, призван обеспечить эффективное взаимодействие граждан, общественных объединений и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.
На заседании были представлены комиссии при общественном совете, которые состоят как из членов совета, так и из привлеченных экспертов:
- Стратегическое развитие города, инфраструктура и строительство (руководитель — Науфалбек Собиров);
- Городское планирование, архитектура и дизайн (Диёр Мирзаахмедов);
- ИКТ и Smart City (Фарход Ибрагимов);
- Обращения населения и коммуникации (Нигора Акилова);
- Предпринимательство и государственно-частное партнерство (вакантно);
- Экология и устойчивое развитие (Нигора Хасанова);
- Социальная защита (Дияс Муталов);
- Здравоохранение и спорт (Улугбек Маджидов);
- Культура и искусство (Хусниддин Ато);
- Образование (вакантно);
- Доходность и собираемость налогов (Анвар Ирчаев);
- Городские мероприятия (Арсен Длянчев);
- Развитие кадрового состава и внутренних процессов (Юлия Яковлева);
- Развитие международных связей (Кадыржан Юсупов).
В рамках деятельности общественного совета запущены несколько проектов:
- ТОР-500, призванный объединить ведущих предпринимателей Ташкента, готовых к совместной деятельности с хокимиятом в рамках новых проектов.
- Конкурсы на разработку бренда города и символа города.
- Продумывается идея постоянно действующей благотворительной акции.
- Идет сбор бизнес-идей, которые могут помочь в развитии города. Контактный email общественного совета: info@gorod.uz.
- Общественный совет тесно сотрудничает с КБ Стрелка, которое занимается разработкой предложений для развития города.
- В рамках комитетов ведутся обсуждения и разрабатываются планы действий в вопросах, которые больше всего волнуют горожан: вырубка деревьев, состояние тротуаров, улиц, освещение, безопасность дорожного движения
и т. д.