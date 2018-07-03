30 июня прошло первое заседание общественного совета при хокимияте Ташкента с участием и. о. хокима города Джахонгира Артыкходжаева. На встрече был представлен состав совета, принят этический кодекс и определены комитеты по направлениям деятельности.

Состав общественного совета:

Хикмат Абдурахманов (председатель) — предприниматель, сооснователь ряда компаний (Узбекско-китайский торговый дом, «ТехноПлаза», GroundZero) и общественных инициатив («Лаборатория бизнеса», Ассоциация международного бизнеса и технологий, Глобальная сеть предпринимательства в Узбекистане (GEN)); Нигора Акилова — PR-менеджер Nestlé Uzbekistan; Кадыржан Юсупов — дипломат, советник Ассоциации международного бизнеса и технологий; Азиза Шарипова — начальник юридического отдела UzBAT; Азиза Умарова — руководитель консалтинговой компании; Диёр Мирзаахмедов — председатель правления ассоциации «Национальный маркетинговый центр»; Науфалбек Сабиров — председатель Ассоциации автоматической идентификации GS1 Uzbekistan; Анвар Ирчаев — директор инвестиционной компании Orient Capital Management; Хусниддин Ато — искусствовед, фотожурналист, международный эксперт в области музыки; Рустам Хусанов — основатель сообщества городских исследователей X-Places; Нигора Хасанова — руководитель международной выставочной компании Iteca Exhibitions; Сурен Сапов — основатель и руководитель Afisha Media; Ирина Матвиенко — главный редактор проекта «Лаборатория бизнеса», основатель проектов Ladoshki.uz, Context.uz, Nemolchi.uz; Дияc Муталов — учредитель консалтингового агентства Re-Form, основатель Школы продавцов; Ойбек Шайхов — предприниматель, соучредитель проектного института East-West Engineering и компании INNOVO.tech, международной некоммерческой организации Buyuk Kelajak, генеральный секретарь Узбекско-европейского совета по бизнесу и инвестициям (Брюссель); Юлия Яковлева — основатель группы компаний Person Hunter; Музаффар Касымов — соучредитель «ТехноПлаза», GroundZero, IBT, CLG; Улугбек Маджидов — врач, президент Противоракового общества Узбекистана; Арсен Длянчев — основатель группы компаний Unique Present; Фарход Ибрагимов — директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Члены совета были отобраны путем собеседования и испытаний в фокус-группах из более 200 кандидатов, откликнувшихся на объявление о наборе.

Общественный совет (Facebook, Telegram), созданный по инициативе и. о. хокима, призван обеспечить эффективное взаимодействие граждан, общественных объединений и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.

На заседании были представлены комиссии при общественном совете, которые состоят как из членов совета, так и из привлеченных экспертов:

Стратегическое развитие города, инфраструктура и строительство (руководитель — Науфалбек Собиров); Городское планирование, архитектура и дизайн (Диёр Мирзаахмедов); ИКТ и Smart City (Фарход Ибрагимов); Обращения населения и коммуникации (Нигора Акилова); Предпринимательство и государственно-частное партнерство (вакантно); Экология и устойчивое развитие (Нигора Хасанова); Социальная защита (Дияс Муталов); Здравоохранение и спорт (Улугбек Маджидов); Культура и искусство (Хусниддин Ато); Образование (вакантно); Доходность и собираемость налогов (Анвар Ирчаев); Городские мероприятия (Арсен Длянчев); Развитие кадрового состава и внутренних процессов (Юлия Яковлева); Развитие международных связей (Кадыржан Юсупов).

В рамках деятельности общественного совета запущены несколько проектов: