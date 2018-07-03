30 июня прошло первое заседание общественного совета при хокимияте Ташкента с участием и. о. хокима города Джахонгира Артыкходжаева. На встрече был представлен состав совета, принят этический кодекс и определены комитеты по направлениям деятельности.

Состав общественного совета:

  1. Хикмат Абдурахманов (председатель) — предприниматель, сооснователь ряда компаний (Узбекско-китайский торговый дом, «ТехноПлаза», GroundZero) и общественных инициатив («Лаборатория бизнеса», Ассоциация международного бизнеса и технологий, Глобальная сеть предпринимательства в Узбекистане (GEN));
  2. Нигора Акилова — PR-менеджер Nestlé Uzbekistan;
  3. Кадыржан Юсупов — дипломат, советник Ассоциации международного бизнеса и технологий;
  4. Азиза Шарипова — начальник юридического отдела UzBAT;
  5. Азиза Умарова — руководитель консалтинговой компании;
  6. Диёр Мирзаахмедов — председатель правления ассоциации «Национальный маркетинговый центр»;
  7. Науфалбек Сабиров — председатель Ассоциации автоматической идентификации GS1 Uzbekistan;
  8. Анвар Ирчаев — директор инвестиционной компании Orient Capital Management;
  9. Хусниддин Ато — искусствовед, фотожурналист, международный эксперт в области музыки;
  10. Рустам Хусанов — основатель сообщества городских исследователей X-Places;
  11. Нигора Хасанова — руководитель международной выставочной компании Iteca Exhibitions;
  12. Сурен Сапов — основатель и руководитель Afisha Media;
  13. Ирина Матвиенко — главный редактор проекта «Лаборатория бизнеса», основатель проектов Ladoshki.uz, Context.uz, Nemolchi.uz;
  14. Дияc Муталов — учредитель консалтингового агентства Re-Form, основатель Школы продавцов;
  15. Ойбек Шайхов — предприниматель, соучредитель проектного института East-West Engineering и компании INNOVO.tech, международной некоммерческой организации Buyuk Kelajak, генеральный секретарь Узбекско-европейского совета по бизнесу и инвестициям (Брюссель);
  16. Юлия Яковлева — основатель группы компаний Person Hunter;
  17. Музаффар Касымов — соучредитель «ТехноПлаза», GroundZero, IBT, CLG;
  18. Улугбек Маджидов — врач, президент Противоракового общества Узбекистана;
  19. Арсен Длянчев — основатель группы компаний Unique Present;
  20. Фарход Ибрагимов — директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Члены совета были отобраны путем собеседования и испытаний в фокус-группах из более 200 кандидатов, откликнувшихся на объявление о наборе.

Общественный совет (Facebook, Telegram), созданный по инициативе и. о. хокима, призван обеспечить эффективное взаимодействие граждан, общественных объединений и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.

На заседании были представлены комиссии при общественном совете, которые состоят как из членов совета, так и из привлеченных экспертов:

  1. Стратегическое развитие города, инфраструктура и строительство (руководитель — Науфалбек Собиров);
  2. Городское планирование, архитектура и дизайн (Диёр Мирзаахмедов);
  3. ИКТ и Smart City (Фарход Ибрагимов);
  4. Обращения населения и коммуникации (Нигора Акилова);
  5. Предпринимательство и государственно-частное партнерство (вакантно);
  6. Экология и устойчивое развитие (Нигора Хасанова);
  7. Социальная защита (Дияс Муталов);
  8. Здравоохранение и спорт (Улугбек Маджидов);
  9. Культура и искусство (Хусниддин Ато);
  10. Образование (вакантно);
  11. Доходность и собираемость налогов (Анвар Ирчаев);
  12. Городские мероприятия (Арсен Длянчев);
  13. Развитие кадрового состава и внутренних процессов (Юлия Яковлева);
  14. Развитие международных связей (Кадыржан Юсупов).

В рамках деятельности общественного совета запущены несколько проектов:

  1. ТОР-500, призванный объединить ведущих предпринимателей Ташкента, готовых к совместной деятельности с хокимиятом в рамках новых проектов.
  2. Конкурсы на разработку бренда города и символа города.
  3. Продумывается идея постоянно действующей благотворительной акции.
  4. Идет сбор бизнес-идей, которые могут помочь в развитии города. Контактный email общественного совета: info@gorod.uz.
  5. Общественный совет тесно сотрудничает с КБ Стрелка, которое занимается разработкой предложений для развития города.
  6. В рамках комитетов ведутся обсуждения и разрабатываются планы действий в вопросах, которые больше всего волнуют горожан: вырубка деревьев, состояние тротуаров, улиц, освещение, безопасность дорожного движения и т. д.