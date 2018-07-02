В Ташкенте в рекомендательном порядке начата замена поквартирных учетных карточек форм №4 и 5 на «домовые книги», которые заведены по старой системе в многоэтажных домах. Как говорится в сообщении Управления миграции и оформления гражданства ГУВД, это делается для удобства жителей.

«Жители многоквартирных домов для решения вопросов, связанных с пропиской, выпиской, а также для представления документов в службы газо-, электро-, водоснабжения (горячего и холодного) и отопления или в органы нотариата вынуждены обращаться за выпиской с форм №4 и 5 (поквартирные карточки, ранее — формы №16 и 17) в группы внутренней миграции и оформления гражданства территориального отдела внутренних дел. Когда же на руках у собственника квартиры есть „домовая книга“, этого делать не придется, так как все сведения о прописанных внесены в „домовую книгу“. Причем с соответствующими органами юстиции согласованы вопросы, возникающие при предоставлении „домовых книг“ в нотариальные органы», — поясняет управление.

Приобрести «домовую книгу» можно в местах розничной торговли книжной или газетной продукцией. Затем в махаллинском сходе граждан по месту жительства должны вписать адрес вашего проживания и заверить сведения печатью. После этого нужно обратиться в группу внутренней миграции и оформления гражданства территориального отдела внутренних дел с паспортами и свидетельствами о рождении всех членов семьи, прописанных по адресу, где внесут сведения в «домовую книгу».

«Домовая книга» остается на хранении у самого собственника квартиры, и в дальнейшем при изменении состава семьи или обращении в органы нотариата, а также жилищно-коммунальные службы достаточно представить «домовую книгу», отмечается в сообщении.

Замена поквартирных карточек форм №4 и 5 на «домовые книги» носит рекомендательный характер.