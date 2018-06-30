Врач-гинеколог Али Энвер Курт из Турции, специализирующийся на лечении бесплодия, экстракорпоральном оплодотворении и репродуктивной эндокринологии, посетит Узбекистан. Он проведет бесплатные консультации в двух клиниках Ташкента и Самарканда, сообщил организатор визита — турецкая компания Remed Assistance.

16−17 июля прием пройдет в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии и клинике Clinic Pro в Ташкенте, а 18−19 июля гуманитарные консультации продолжатся в частной клинике Happy Mama в Самарканде.

Кроме того, в обоих городах доктор Али Энвер Курт встретится с узбекистанскими врачами и поделится опытом в области лечения бесплодия.

Али Энвер Курт окончил медицинский факультет Стамбульского университета Джеррахпаша, работает врачом-гинекологом около 30 лет.