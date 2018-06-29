Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

В ходе разговора президенты рассмотрели перспективы взаимодействия в областях торговли, производственной кооперации, энергетики, транспортных и транзитных коммуникаций, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Президент Туркменистана пригласил президента Узбекистана принять участие в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Ашхабаде в августе.