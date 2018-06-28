Сборная Японии уступила команде Польши в матче заключительного тура группы H чемпионата мира-2018. Встреча в Волгограде закончилась со счётом 1:0.

Защитник Ян Беднарек на 59-й минуте после передачи хавбека Рафала Кужавы забил единственный гол в игре.

Несмотря на поражение, Япония в третий раз в истории вышла в плей-офф турнира.

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Сборная Колумбии одержала победу над Сенегалом и также вышла в 1/8 финала. Игра в Самаре завершилась со счётом 1:0.

На 74-й минуте защитник Йерри Мина успешно пробил головой с отскоком от газона после навеса Хуана Кинтеро.

Колумбийцы набрали шесть очков и вышла в плей-офф с первого места в группе H, а Сенегал (4) вылетел с турнира, уступив Японии (4) по дополнительным показателям.

В 1/8 финала Колумбия и Япония встретятся с Англией или Бельгией, очных матч которых состоится в четверг в 23:00.

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