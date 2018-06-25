Правительство Узбекистана, российская корпорация «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над соглашением по проектированию, строительству и эксплуатации атомной электростанции, сообщил корреспонденту «Газеты.uz» начальник управления по стратегическому развитию компании «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев на конференции по реформированию электроэнергетической отрасти в понедельник.

Ожидается, что АЭС будет иметь два энергоблока по 1200 МВт и суммарную мощность 2400 МВт. Окончательное место строительства станции будет названо позже. Представитель «Узбекэнерго» сообщил, что рассматривались около 10 площадок по всей стране, где построить АЭС «будет выгодно экономически и с точки зрения электрической нагрузки».

«Сейчас идет исследование по выбору площадки строительства АЭС… Мы рассматривали строительство в центральной части энергосистемы (Ташкентская часть), в восточной части (Ферганская долина), Самарканд-Бухарской части, в Сурхандарьинской (южные регионы). В принципе, во всех регионах имеются технические возможности строительства АЭС, но нужно тщательно изучить площадку со всех сторон, в том числе инженерные сооружения — должна быть подача природного газа, электрические сети, железная дорога и другие. Исходя из минимума затрат и максимума надежности будет приниматься решение», — пояснил Эсо Садуллаев.

Стоимость проекта пока не называется, поскольку нет окончательного решения, однако, как отметил представитель «Узбекэнерго», мировой опыт показывает, что строительство АЭС с двумя энергоблоками современного поколения «три плюс» (учитывают требования МАГАТЭ по безопасности, усиленные после катастрофы в Фукусиме (Япония) — ред.) стоит около 10 млрд долларов. Источники финансирования прорабатывается совместно с российской стороной.

Точные сроки реализации проекта до подписания контакта также неизвестны, однако, по словам Эсо Садуллаева, обычно срок строительства составляет пять лет, после которых еще два года АЭС будет работать под контролем специалистов «Росатома» и МАГАТЭ.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы в перспективе отойти от сильной зависимости от углеводородного топлива, обеспечить дешевую электроэнергию для всего населения и отраслей экономики, поскольку к 2030 году прогнозируется увеличение потребления электроэнергии в два раза по сравнению с текущим днем», — заявил представитель «Узбекэнерго».

В декабре 2017 года Узбекистан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Помимо строительства АЭС, оно предполагает создание национальной инфраструктуры и подготовку кадров для атомной энергетики.