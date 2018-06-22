20 июня в Термезе прошел первый раунд диалога между представителями государственных и частных секторов Узбекистана и Афганистана, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана. По итогам подписан меморандум о создании афганско-узбекского делового совета с участием торгово-промышленных палат двух стран.

Делегация деловых кругов Афганистана была представлена предприятиями строительной, пищевой, фармацевтической, нефтегазовой, горнодобывающей, ювелирной промышленностей, сельского хозяйства, логистики и торговли. В нее также вошли специальный представитель президента Афганистана по странам Центральной Азии и СНГ Шакир Каргар и посол страны в Узбекистане Сайед Шахабуддин Тимури.

С узбекской стороны участие в диалоге приняли министр внешней торговли Жамшид Ходжаев, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов.

Состоялись панельные сессии по вопросам торговли и инвестиций, а также транзита и транспорта, обсуждены перспективы развития узбекско-афганского торгово-экономического сотрудничества.

Участники выделили перспективные направления двустороннего сотрудничества — сфера торговли, перевозка и транзит экспортируемых грузов в третьи страны, организация совместных производств по переработке сельхоз продукции, выпуску готовой одежды и строительных материалов.

Афганская сторона выразила заинтересованность в развитии приграничного сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в области торговли, а также упрощении визовых процедур для афганских бизнесменов.

«Узбекистан привержен к укреплению экспортного потенциала Афганистана и налаживанию совместного производства экспортоориентированной продукции. Это должно послужить восстановлению экономики Афганистана», — цитирует пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.

По итогам 2017 года объем товарооборота между странами вырос на 15%, составив почти 599 млн долларов, в том числе экспорт — 596,7 млн долларов и импорт 2,2 млн долларов. За пять месяцев нынешнего года объем взаимной торговли составил 286,7 млн долларов США (рост на 14,5%). Отмечалось, что страны могут нарастить объем взаимных поставок фармацевтической, химической, автомобильной и текстильной продукции.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился с главой делегации Евросоюза в Узбекистане Эдуардсом Стипрайсом, они обсудили реализацию проекта ЕС «Развитие афганской торговли», в частности закупку сканирующего оборудования, санитарных и фитосанитарных лабораторий, а также создание центров по сортировке и упаковке афганской продукции на территории Узбекистана.