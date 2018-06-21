В районных отделах миграции и оформления гражданства (ОМиОГ, бывшие ОВВиОГ) Ташкента внедрен новый порядок работы, цель которого — создать удобства для граждан. Об этом «Газете.uz» сообщили в ГУВД столицы. Наш корреспондент посетил Юнусабадский и Шайхантахурский ОМиОГ, чтобы ознакомиться с изменениями.

Теперь начальник отдела лично встречает граждан у входа. Он всегда на месте — его запрещено отвлекать на различные мероприятия. Раньше начальников нередко приходилось ждать в очередях, чтобы получить резолюцию на документы.





В Шайхантахурском и Мирабадском ОМиОГе внедрены электронные очереди для заявителей на обмен паспорта. В билете, выдаваемом посетителю, указаны номер, дата и время, когда нужно прийти для фотографирования и сдачи биометрических данных.





В здании ОМиОГ размещены бланки необходимых документов и образцы их заполнения. В прошлом известны случаи, когда граждан просили заплатить за бланки. Бланки также можно скачать на Едином портале интерактивных госуслуг.





Заявку на получение нового паспорта можно заполнить на сайте Государственного центра персонализации (dpm.uz). Там же можно проследить статус заявки и сгенерировать квитанцию для оплаты услуги. В Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента можно обратиться за консультацией через Facebook.

Напомним, с 1 июля паспорта граждан Узбекистана старого образца (не содержащие биометрических данных) будут признаны недействительными, что повлечет за собой административную ответственность (штраф в размере от 0,5 до 3 МРЗП).





С 26 мая Управление миграции и оформления гражданства и его территориальные отделы работают с 8:00 до 18:00 часов и без выходных. Лица, которые не могут лично явиться в ОМиОГ для обмена паспорта по состоянию здоровья, могут попросить доверенное лицо обратиться с заявлением, чтобы пункт сбора биометрических данных направил мобильную станцию.

Как мы уже писали, девушки и женщины отныне не обязаны проходить собеседование в ОМиОГ для получения разрешения на выезд за границу. Новый порядок действует пока только в столице.

В ГУВД Ташкента изучают дополнительные возможности устранения ненужных барьеров в сфере паспортно-визового режима. До конца года ожидается повсеместное введение электронных очередей в ОМиОГ.