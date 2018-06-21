На ежегодном заседании Комитета по всемирному наследию, которое состоится в конце июня, будет принято решение о том, останется ли Шахрисабз в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому решению предшествует трехлетний процесс, в котором Центр всемирного наследия ЮНЕСКО после уничтожения исторических кварталов Шахрисабза в 2014 году ожидал предложений от узбекской стороны о том, как можно было бы справиться с этой потерей. К сожалению, были сделаны только «косметические» предложения, к примеру, перемещение детского игрового оборудования или уменьшение количества уличных фонарей, но такие малополезные меры никогда не запрашивались Центром всемирного наследия.

Шахрисабз. Вид центральной части исторического города. Фрагмент фото Йенса Йордана, 2006 год.

Шахрисабз был включен в Список всемирного наследия в 2000 году в качестве примера города, сформированного Темуридами. Связанные с этим объектом наследия защитные и буферные зоны, а также вся документация прозрачны и доступны в интернете. В дополнение к развалинам дворца Ак-Сарай, комплексу с мечетью Кок-Гумбаз и некрополю Темуридов с мавзолеем Джахангира и другим памятникам зодчества вся историческая структура города внутри бывшей городской стены находилась под защитой ЮНЕСКО.





Центр Шахрисабза. Фото со спутника: слева — 2013 год, в середине — 2014 год, справа — 2016 год. Посетитель ничего не увидит в историческом центре города в новом «проходе», с обеих сторон выстроены новые магазины и отели. Фото Digital Globe / Google Earth. Нажмите для увеличения.

Так как направления улиц, канва исторической жилой застройки города, состоящая из зданий конца XIX-ХХ веков, основные строения кварталов и основания зданий, традиционные строительные методы и материалы, низкая этажность были связаны с монументальными средневековыми памятниками темуридского и пост-темуридского времени и были свидетелями ушедшей эпохи, они также были объявлены объектами всемирного наследия.

Шахрисабз. Вид центра города: обширное открытое пространство, где раньше были традиционные дома с прилегающим двором и участком. Фото Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и реактивной мониторинговой миссии ИКОМОС, 2016 год.

В 2014 году бульдозеры были отправлены на снос этих жилых домов с традиционными внутренними дворами в центре города, чтобы устроить открытое пространство, окруженное новыми гостиничными зданиями.





Шахрисабз. Остатки дворца Ак Сарай: этот памятник без исторического города не будет представлять собой выдающуюся универсальную ценность, как отмечается в отчетах миссий ЮНЕСКО. Фото Йенса Йордана, 2014 год.

Отмечу, что основная проблема данного процесса в охране памятников в Узбекистане касается не только объектов всемирного наследия, которые обычно получают больше внимания, но и других памятников зодчества и архитектурных комплексов по всей стране. В 1990-х годах сохранение памятников было сведено к минимуму, причиной чего была не только нехватка средств на реставрацию, но и особенно нехватка специалистов. К сожалению, это приводит к решениям, которые на протяжении последних десятилетий влекут исчезновение культурного наследия страны невероятно быстрыми темпами.

Примером служит разрушение тяжелым оборудованием колониального кирпичного здания Института энергетики и автоматики в Ташкенте, которое, несомненно, являлось памятником. С тех пор на «Бродвее» была установлена маскирующая его железобетонная конструкция, которая, как говорят, является примером «восстановления» этого памятника. Помимо стройматериалов, новизны и стилистики этого здания, есть также много грубых отклонений во внешнем виде от его старого прототипа колониального времени. К примеру, иначе решены надстройки над крышей и частично двухэтажный фасад.

Видимо, лицам, принимающим такие решения, неизвестны согласованные на международном уровне и закрепленные общие стандарты международных соглашений и конвенций, таких как Венецианская хартия, Нарский документ о подлинности, а также заявления в Сиане о сохранении окружающей среды памятников на международном уровне.

Полностью разрушенный памятник не может быть «восстановлен», новое здание не является памятником!

Подобное развитие событий ставит под сомнение желание защищать и сохранять культурное наследие в Узбекистане. Фактически, процессы по охране памятников по всей стране подобны тем, что мы наблюдаем на объектах всемирного наследия.

Ташкент. Квартальная мечеть Арифжанбая. После разрушения минарета в комплексе Зангиата, возможно, это один из последних выразительных религиозных памятников рубежа XIX-XX вв., выстроенных с использованием традиций местного и европейского зодчества. Фото Йенса Йордана, 2017 год.

Чем отличается городской квартал, развивавшийся на протяжении столетий в Шахрисабзе, от квартала в Ташкенте? Они очень похожи, хотя и имеют ряд локальных особенностей. По своей историко-архитектурной ценности они эквивалентны и равноценны. В Ташкенте сохранились такие же, какие существовали в Шахрисабзе и ныне разрушены, памятники жилой архитектуры с их традиционной строительной техникой и художественно расписанными потолками. В махаллях в старогородской части Ташкента сохранились очень интересные квартальные мечети, но они в настоящее время находятся под серьезной угрозой, к примеру, квартальная мечеть Арифжанбая.

Действенная система защиты памятников необходима для реализации хотя бы существующего законодательства. Как можно верить, что совершенную в Шахрисабзе ошибку хотят признать, когда культурное наследие страны продолжает исчезать под бульдозером?

В Бухаре разрушаются впечатляющие глино-каркасные здания, так как у жителей этих домов нет финансов для их сохранения. Средневековые крупные здания также частично разрушаются, так как по соседству с ними необдуманно ведутся новые строительные работы.

В Самарканде, на территории его колониальной части, включенной в границы исторического города, состоящего в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушаются целые кварталы. На их месте по инвестиционным проектам строятся коммерческие многоэтажные жилые дома — даже после того, как удаление существующих ограждений дороги и их расширение уже значительно повлияло на облик исторической застройки старого города. Количество памятников жилой архитектуры продолжает уменьшаться.

Центр всемирного наследия подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка всемирного наследия. Каким бы ни было решение, становится ясно, что задача всех вовлеченных чиновников — создать кардинальные изменения в сфере охраны памятников. Потери по всей стране уже слишком велики и болезненны.

Йенс Йордан — специалист по сохранению архитектурного наследия, член немецкого Национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест), старший научный сотрудник Дрезденского технического университета и Университета Баухауса. С 2006 года занимается исследованием архитектурного наследия Узбекистана. В 2012—2015 годах принимал участие в создании и реализации узбекско-немецкой магистерской программы по реставрации, сохранению и менеджменту архитектурного наследия Узбекистана. С 2017 года ведет научно-практический проект по повышению квалификации молодых специалистов из Узбекистана в передаче знаний по состоянию объектов культурного наследия. Эти проекты поддержаны грантом размером около миллиона евро от Фонда Фольксваген (Германия) на подготовку специалистов в области сохранения архитектурного наследия Узбекистана.

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