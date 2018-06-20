Сборная России по футболу одержала победу над командой Египта, Польша уступила Сенегалу. «Газета.uz» подводит итоги шестого игрового дня.

Польша 1 : 2 Сенегал





Счет в матче на стадионе «Открытие Арена» в Москве был открыт на 37-й минуте. Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол, мяч скрекошетил от ноги Тьяго Сионека и залетел в противоположный угол своих ворот.

На 60-й минуте после ошибки в защите поляков М’Байе Ньянг забил второй гол в пустые ворота. За 4 минуты до конца игры Польша отыграла один гол — Гжегож Крыховяк забил головой после подачи со штрафного.





В следующем туре группового этапа ЧМ-2018 Сенегал сыграет с Японией, а Польша — с Колумбией. Оба матча состоятся 24 июня.

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Россия 3 : 1 Египет





Встреча в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе завершилась неожиданно в пользу хозяев турнира.

В первом тайме голов не было, но после перерыва стороны на двоих забили четыре мяча. На 47-й минуте защитник египтян Ахмед Фатхи оформил автогол, отправив мяч в свои ворота.





На 52-й и 62-й минутах отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. На 73-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти. Черышев забил свой третий гол на мундиале после дубля в ворота Саудовской Аравии — столько же у нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Сборная России с 6 очками укрепила лидерство в группе А. Подопечные Станислава Черчесова практически получили путевку в плей-офф чемпионата мира.

Соперники России и Египта по группе — Уругвай и Саудовская Аравия — сыграют между собой 20 июня.

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Ранее Япония впервые в истории азиатских команд одолела соперника из Южной Америки — Колумбию.