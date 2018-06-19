Сборная Японии по футболу одержала победу над командой Колумбии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Матч, прошедший на стадионе «Мордовия Арена» во вторник, завершился со счетом 2:1.





Уже на 3-й минуте защитник колумбийцев Карлос Санчес получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Полузащитник Синдзи Кагава успешно реализовал пенальти.





На 39-й минуте Хуан Кинтеро смог сравнять счет, но японцы вырвали победу благодаря усилиям нападающего Юйа Осако, забивший гол ударом головой на 73-й минуте.





Это была первая победа азитаской команды над южноамериканской за всю историю чемпионата мира.

Во втором матче группы H 19 июня сыграют сборные Польши и Сенегала.

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19 июня