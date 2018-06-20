Сотрудников бюджетных организаций в Навоийской области вынуждают покупать кур, рассказали «Газете.uz» жители города Навои. По их словам, деньги на покупку домашней птицы сдают учителя, врачи, работники банков, воспитатели детсадов и другие.

«Нашему отделу распределили 70 кур, здесь работают 50 человек, — сообщила сотрудница медицинского объединения Навои, попросившая не называть ее имени. — Куры продают по 30 тысяч сумов. В прошлый раз продавали 10 кур по 8−10 тысяч сумов. Тогда мы согласились купить, но не ожидали, что это повторится вновь. Сумму не удерживают с зарплаты, а просят пойти в банк и оплатить. Мы перевели деньги на пластиковую карту нашей коллеги, чтобы она сходила и оплатила за всех».

Она рассказала, что во время собрания руководитель медобъединения сообщил, сколько кур нужно обязательно купить сотрудникам.

«У некоторых сотрудников маленькая зарплата, так они как работают на 0,25 или 0,5 ставки. Они просили распределять кур в зависимости от зарплаты, но было сказано, что каждый сотрудник должен купить хотя бы по одной курице. В других местах покупают по 5−10−20 кур. Владельцам квартир, которые спрашивают, где им содержать домашнюю птицу, предложили просто зарезать кур», — отметила она.

В Навоийском областном управлении Госкомконкуренции «Газете.uz» сообщили, что распределением кур занимается хокимият, который предлагает купить домашнюю птицу не только бюджетным организациям, а всем гражданам.

По данным управления, населению реализуются немецкие куры-несушки предприятия Karmana Golden Eggs, введенного в строй в марте этого года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По состоянию на 20 июня покупатели перечислили через банки деньги за 75,6 тысячи голов домашней птицы по 30 тысяч сумов, 45 тысяч из которых доставлены покупателям.

В хокимияте Навоийской области пояснили, что кампания по обеспечению населения курами проходит в рамках программы «Каждая семья — предприниматель».

Кроме того, отметили в администрации области, продажа кур обусловлена стремлением задействовать неиспользуемые земельные участки в сельской местности.

«Куры продаются тем, у кого есть приусадебные участки. У кого-то есть квартира или дом, которые находятся без присмотра. Мы предлагаем людям построить хотя бы курятник для эффективного использования земельных площадей», — отметил представитель хокимията.

Он заверил, что покупка домашней птицы — добровольный выбор каждого жителя. «Кто не хочет, тот не покупает. К нам уже обращались руководители организаций, которые не хотели покупать кур. Например, кто-то говорил, что не может купить 50 кур и просит 10, а другие, наоборот, просят больше».

Во время обхода домов в сельской местности выявлено немало неиспользуемых участков, хозяева которых живут и работают в городе, добавил собеседник. В соответствии с апрельским постановлением президента, владельцы приусадебных земель, неэффективно их использующие, могут лишиться прав на свои участки.