Пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о ряде назначений в системе пожарной безопасности.
Первым заместителем начальника Главного управления пожарной безопасности МВД — начальником управления служебной подготовки и организации тушения пожаров назначен подполковник Равшанжон Мехмонкузиевич Джураев. Заместителем начальника ГУПБ МВД — начальником управления профилактики пожаров стал подполковник Даврон Саидкамалович Камбаров.
Управление пожарной безопасности УВД Ташкентской области возглавил подполковник Абдураззок Абдумуталипович Абдухаликов, УПБ УВД Андижанской области — подполковник Абдугани Абдусаттарович Авазов, УПБ УВД Сурхандарьинской области — подполковник Азизхон Абралханович Агзамов, УПБ УВД Джизакской области — подполковник Равшан Назарович Ибрагимов, УПБ УВД Наманганской области — полковник Алишер Акимжанович Султанов, УПБ УВД Бухарской области — подполковник Шокарим Баходирович Хушназаров.