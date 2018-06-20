В Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе по шахматам отменены платные курсы для детей, сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

Платное обучение на курсах было введено в школе в 2017 году, уточнили «Газете.uz» в федерации. На учебу принимались дети разного уровня подготовки, в том числе не расположенные к игре в шахматы.

Теперь желающие обучаться шахматам должны будут проходить экзамены, которые выявят наиболее подготовленных и талантливых детей. Условия приема в учебное заведение будут дорабатываться.

Согласно положению о спортивных школах, финансируемых из государственного бюджета, обучение в спортивных школах Узбекистана бесплатное, отметили в федерации.