Банк «Ориент Финанс» делает упор на развитие доступной и удобной линейки карточных продуктов, предоставляемых клиентам. Являясь принципиальным участником платежной системы MasterCard с 2012 года, банк регулярно проводит различные промо-акции среди населения.

С 15 июня 2018 года банк «Ориент Финанс» в сотрудничестве с платежной системой MasterCard запустил акцию, главным призом которой является новогоднее путешествие на двоих в сказочный город Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Акция действует до 15 сентября 2018 года включительно.

Стать участником акции просто: нужно прийти в любой филиал банка «Ориент Финанс», открыть карту MasterCard, пополнить ее валютными средствами и произвести при помощи этой карты покупку на общую сумму от 50 долларов США и выше. После проведения оплаты держатель карты автоматически становится участником розыгрыша.

В акции участвуют карты MasterCard, MasterCard Еasy, MasterCard Milliy и Maestro.

Подробную информацию можно получить на сайте ofb.uz или по телефону: (+99871) 200−88−99.

На правах рекламы.