С 20 по 23 июня 2018 года в Узбекистане российский врач эндокринолог-диетолог Вадим Крылов проведет бесплатные семинары для широкой публики на тему «Как есть все и быть в форме», а также для специалистов на тему «Современные возможности в лечении избыточного веса, ожирения и сахарного диабета».





Крылов Вадим Владимирович — врач эндокринолог-диетолог, сертифицированный специалист по проведению школ лечения ожирения и по ведению сахарного диабета, патологии щитовидной железы, постоянный консультант по вопросам эндокринологии и диетологии на российских телеканалах: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Рен ТB», «ТНТ» и других.

Бесплатные семинары будут организованы при поддержке компании Novatio и торговых марок Slim Fit и «Едим здорово».

Семинары пройдут в трех городах Узбекистана:

20 июня — в Самарканде;

21 июня — в Ташкенте;

23 июня — в Фергане.

Семинары для широкой публики будут проведены в первой половине дня, а для специалистов — во второй.

На семинаре для широкой публики будут рассмотрены следующие темы:

основные причины набора веса и как с ними бороться;

как сформировать у себя привычки правильного питания;

как самостоятельно выработать мотивацию;

что есть на завтрак, обед и ужин;

как безопасно добиться и удерживать результаты;

как правильно питаться, работая в офисе;

секреты эффективной тренировки;

топ-7 жиросжигателей;

мифы о питании.

В рамках мероприятия пройдет интерактивная командная игра с реальными продуктами «Лучший офисный перекус», а также будет разобран суточный рацион участников и предоставлены советы по правильному подбору продуктов для офисной кухни.

Со специалистами Вадим Крылов обсудит:

новые методы диагностики и лечения ожирения;

как мотивировать пациентов и не потерять мотивацию самому;

чем полезно дробное питание и есть ли польза от активных добавок при похудении.

Об организаторах:

Компания Novatio — один из лидеров в Узбекистане по производству натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья.

Все препараты производятся на новейшем оборудовании исключительно из натуральных трав и растений, собранных в горах. На сегодняшний день компанией производится 25 разновидностей продукции для сохранения и укрепления здоровья человека.

Натуральный белковый коктейль Slim Fit помогает людям сохранять свое тело стройным и красивым, а для тех, кто страдает от проблем, связанных с ожирением, помогает избавится от лишних килограммов. Результаты проведенных клинических исследований показали, что после употребления Slim Fit усиливались защитные функции организма и улучшались обменные процессы. Было установлено, что Slim Fit является источником высокоусвояемых молочных белков, пищевых волокон, витаминов, А и С, железа и кальция. У женщин наблюдались уменьшения в объеме талии, живота и бедер. Помимо снижения веса, были выявлены положительные изменения общего самочувствия, поднятие настроения, увеличение тонуса в течении дня.

Сервис «Едим здорово» от компании Novatio ломает стереотипы о том, что здоровое питание — это невкусно, а постные блюда априори не аппетитны.

«Едим здорово» — это сервис доставки полезного сбалансированного 5-разового питания на каждый день, с которым можно худеть вкусно и с пользой для здоровья.





Получить дополнительную информацию и предварительно записаться на семинар можно по телефону: (+99871) 200−11−66.

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