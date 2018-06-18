Узбекистан продолжает усилия, направленные на содействие стабилизации ситуации в Афганистане и его социально-экономическому развитию, согласно договоренностям, достигнутым на мартовской международной конференции по Афганистану. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

За прошедший период проведена серия консультативных встреч и переговоров с правительством Афганистана, представителями США, КНР, России, стран-участниц Международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

«Наряду с этим, в целях реализации консолидированной позиции участников Ташкентской конференции, узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения „Талибан“, в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития», — говорится в заявлении.

«В Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением „Талибан“ в связи с празднованием Ид аль-Фитр. Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер, следуя объявлению президентом Афганистана Ашрафом Гани продления режима прекращения огня», — отмечается в заявлении.

МИД подтвердил «полную готовность к созданию, на любом этапе мирного процесса, всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан».