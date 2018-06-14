Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев рассказал о проблемах столицы и планах по ее развитию на очередном заседании Международного пресс-клуба (МПК) во вторник.

Председатель МПК Шерзод Кудратходжаев попросил назвать 10 главных проблем столицы, на что градоначальник ответил: «Можно сказать, что проблем 10 тысяч».

Фото: МПК.

В их числе отсутствие генерального плана Ташкента, среднесрочной и долгосрочной стратегий и неэффективность хокимията с финансовой точки зрения. «Хокимият превратился в обслуживающий орган — благоустройство, строительство, другие работы. Он раньше практически не думал о работе с частными предпринимателями, развитии государственно-частного партнерства, увеличении финансовых ресурсов», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

По его словам, устаревшая транспортная инфраструктура требует незамедлительного обновления, как и развитие районов Ташкента, а не только его центра. Существует также проблема беспорядочных оптовых рынков, нехватки торговых, спортивных, развлекательных центров в районах.

Архитектор Государственного комитета по архитектуре и строительству Махмуджон Мусаев признал, что текущие градостроительные нормы устарели.





«По правде говоря, текущие градостроительные нормативы сильно устарели. Они сейчас пересматриваются, вносятся изменения в генплан. Сейчас по норме у нас не хватает школ, больниц, общественного транспорта. Все это будет включено в план на следующие 10 лет», — отметил он.

40 специалистов из Франции, Германии, Турции, России и других стран работают над преображением четырех улиц столицы, сообщил и. о. хокима.

«Сейчас группа специалистов работает над улицами Фаргона йули, Нурафшон, над окрестностями рынка Чорсу и над проспектом Амира Темура, в ближайшее время вы увидите пилотный проект, увидите, какой должна быть улица. К 25 июня мы представим проекты четырех улиц», — рассказал он.

По его мнению, возникающие пробки на дорогах — следствие неправильной проектировки улиц. «То есть дороги четырьмя полосами, переходящие в три полосы, от трех полос — к пяти. Отсутствие пешеходных дорожек. Скоро вы увидите изменения. Если народ воспримет проекты положительно, то мы приступим к работе», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

В ближайшее время начнется строительство жилых домов на 3000 квартир на улице Домбрабад в Чиланзарском районе. Они предназначены для социально уязвимых слоев населения. «Квартиры будут выдаваться малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, воспитанникам домов милосердия», — сказал он.

Кроме того, в Сергелийском районе начато строительство кампуса на 2000 мест. «До конца года в 11 районах Ташкента запланировано строительство 50−150 домов, как в Сергелийском районе», — рассказал и. о. хокима.

Председатель Общественного совета при хокимияте Ташкента Хикмат Абдурахманов рассказал, что ставится вопрос об актуальности герба столицы и его изменении. Сейчас совет совместно с дизайнерами города работает над брендом Ташкента.

«Джахонгир Абидович предложил проведение фестивалей. Для городского населения нужно устраивать развлекательные мероприятия. Не общие праздники, а каждый месяц выбирать тематику фестиваля. Например, это может быть фестиваль дынь, фестиваль цветов, фестиваль красивых костюмов и платьев», — пояснил он.

Кроме того, планируется создать лабораторию идей для общественного обсуждения позитивных и негативных сторон предлагаемых концепций. «Цель — участие населения в изменении города и восстановление доверия людей к власти», — подчеркнул он.