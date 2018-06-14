АИКБ «Ипак Йули» приступил к процедуре оформления принципиального членства в MasterCard International. В рамках данной программы банк уже подписал необходимое соглашение и в настоящий момент находится в стадии сбора документов для оформления принципиального членства. Процедуры оформления будут завершены в ближайшее время.





Получение принципиального членства в MasterCard International позволит банку «Ипак Йули» создать удобства для своих клиентов и партнеров, в частности:

Клиенты банка смогут воспользоваться услугой единого счета по 3 картам — Visa, UnionPay и MasterCard. Все валютные банкоматы смогут работать с картами Visa и MasterCard. Банки-партнеры смогут пользоваться процессинговыми услугами банка «Ипак Йули» по системе MasterCard.

В 2006 году банк «Ипак Йули» был включен в состав ассоциированных членов системы Visa International, а в 2008 году получил принципиальное членство в популярных платежных системах Visa International и China UnionPay.

MasterCard Worldwide и MasterCard Incorporated — это международная платежная система, в основе которой сегодня числятся свыше 22 тысяч финансовых учреждений в 210 странах мира. Во всем мире MasterCard является второй по величине платежной системой по количеству выданных банковских карт и точек приема платежей.

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