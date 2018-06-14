Воскресенье 17 июня 2018 года обещает быть шумным, ярким и очень веселым — в этот день состоится торжественное открытие обновленного торгового центра «Тошкент савдо маркази».

Организаторы мероприятия тщательно позаботились о культурной программе открытия торгового центра — приглашены любимые звезды узбекской эстрады, детские аниматоры, перформанс-артисты, основательно продумано музыкальное сопровождение. В честь открытия гостей ждут приятные скидки — до 50% по всей торговой площади «Тошкент савдо маркази».

По словам представителя «Тошкент савдо маркази», это не просто очередной «большой бетонный ящик» для розничной торговли, это торговый центр с душой, с большой историей и с большим будущим.

Планирование торговых площадей центра проходило с учетом требований современного пользователя — помимо магазинов брендовой одежды, обуви, парфюмерии, техники и многого другого, обустроен паркинг. На первом этаже находится ресторан национальной кухни, а нулевой этаж отведен под магазины ювелирных украшений и оптовой торговли. В «Тошкент савдо маркази» покупатель найдет все, что бы он ни искал.

Полный список розничных магазинов еще не оглашен, но среди них точно есть Bosch, точка Radius Mobile, Selfie, Terra Pro, X-Sport, Edgart и мебельный магазин OSCAR, занимающий весь третий этаж.

Судя по объему вложенных средств, сил и времени, торговый центр «Тошкент савдо маркази» нацелен сосредоточиться на всех доступных возможностях, чтобы завладеть искренней любовью жителей и гостей столицы.

«Тошкент савдо маркази» ждет всех 17 июня 2018 года на грандиозный праздник открытия: начиная с 12:00, торговый центр погрузится в незабываемую атмосферу сказочного торжества.

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