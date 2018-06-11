На границе Узбекистана с Афганистаном пресечена незаконная охота браконьеров на животных, внесенных в Красную книгу, сообщили «Газете.uz» в пограничных войсках Службы государственной безопасности.

Вечером 31 мая пограничный наряд услышал выстрел и заметил убегающих оленей в зарослях камыша на границе с Афганистаном. При визуальном наблюдении за местностью были замечены трое неизвестных, которые при виде пограничников скрылись на афганской территории.

В ходе осмотра местности была обнаружена туша застреленного и зарезанного оленя, от которой не отходил живой олененок. Прибывшая на место происшествия группа военнослужащих вывезла животное на пограничный пост. В настоящее время олененок находится под присмотром пограничников.

Животное является бухарским (тугайным) оленем, обитает в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоемов в Центральной Азии, занесено в Красную книгу. В 1999 году его численность составляла порядка 400 голов, в настоящее время — более 1600.