На границе Узбекистана с Афганистаном пресечена незаконная охота браконьеров на животных, внесенных в Красную книгу, сообщили «Газете.uz» в пограничных войсках Службы государственной безопасности.
Вечером 31 мая пограничный наряд услышал выстрел и заметил убегающих оленей в зарослях камыша на границе с Афганистаном. При визуальном наблюдении за местностью были замечены трое неизвестных, которые при виде пограничников скрылись на афганской территории.
В ходе осмотра местности была обнаружена туша застреленного и зарезанного оленя, от которой не отходил живой олененок. Прибывшая на место происшествия группа военнослужащих вывезла животное на пограничный пост. В настоящее время олененок находится под присмотром пограничников.
Животное является бухарским (тугайным) оленем, обитает в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоемов в Центральной Азии, занесено в Красную книгу. В 1999 году его численность составляла порядка 400 голов, в настоящее время — более 1600.
Alisher Radjapov
К сожалению это большая проблема нашего региона.
Начнем с главного — Красную Книгу трудно найти в открытом доступе, чтобы узнать какие животные нашего региона находятся на грани исчезновения.
Вопрос — кто должен заниматься просвещением и распространением информации об этом?
Знаю лично некоторых людей, которые ходят в мечеть, держат Уразу, но на охоте стреляют дрофу и других птиц из Красной Книги, а потом выставляют это в соц сетях, а люди лайкают и говорят “ой какой молодец“, ведь этот человек большой директор. (сейчас уже фото удалил он)
Почему так происходит? Потому что люди не в курсе что это животное под охраной Красной Книги?
Мой дед мне рассказывал как в 70х годах на Чимгане он ловил зайцев и стрелял кекликов — тогда еще цивилизация не дошла далеко до тех мест. После поста ГАИ на Рохате были большие рощи и он стрелял там диких голубей “гура“. Сейчас там только асфальт и скворцы майна летают.
Природу нужно уважать и любить, Вашим детям жить на этой планете, дайте им возможность увидеть красоты природы, задумайтесь, прежде чем бросать мусор или убивать дикое животное — а нужно ли это действительно делать?
Андрей М07
В 60 годах прошлого столетия в окрестностях Чирчика водились даже тигры, а сейчас бедных животных ради денег убивают. Люди изменились…