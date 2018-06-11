Пограничные войска Узбекистана в мае задержали 48 нарушителей государственной границы и незаконно ввезенные товары на сумму 372 млн сумов. Об этом «Газете.uz» сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности.

На границе с Казахстаном были задержаны 25 нарушителей границы, с Кыргызстаном — 16, Таджикистаном — 4 и Афганистаном — 3. На границе с Туркменистаном в мае, как и в апреле, фактов нарушения границы зафиксировано не было.

Все задержанные в мае товары приходятся на границу с Кыргызстаном и Таджикистаном. В основном, это медикаменты, табачная продукция, электрические лампы, а также крупный рогатый скот.

Так, 3 мая в приграничном населенном пункте Гульпион Ферганского района пресечена попытка ввоза медикаментов на сумму 197 млн сумов.

9 мая в приграничном населенном пункте Уротепа Ташкентской области пограничным нарядом был предотвращен незаконный ввоз табачных изделий на сумму 50 млн сумов.

24 мая в приграничном населенном пункте Мамай Янгикурганского района Наманганской области пресечен незаконный перегон с Кыргызстана шести голов крупного рогатого скота.

В отношении нарушителей границы приняты меры в рамках законодательства Узбекистана, задержанные товарно-материальные ценности обращены в доход государства.