Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках проходящего в Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, лидеры двух стран обсудили вопросы расширения взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспортных коммуникациях, высоких технологиях и других сферах. Говорилось о развитии связей между регионами двух государств.

Вместе с тем рассмотрено сотрудничество в рамках ООН, ШОС и других организаций, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Стороны подтвердили готовность расширять и укреплять полномасштабное стратегическое партнерство между Узбекистаном и Китаем.