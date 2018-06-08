В территорию свободной экономической зоны «Навои» включены 81,4 га бездействующих производственных площадей, расположенных в городе, — здания и сооружения производственной базы и завода стройматериалов, а также объекты бывшего предприятия «Автотрансстрой-механизация».

Постановление об этом подписал президент 5 июня, сообщила Norma.uz.

В Навоийской области созданы четыре малых промышленных зоны: Зарафшанская городская (0,8 га), Навоийская городская (1,2 га), Карманинская районная (1,2 га) и Хатырчинская районная (35 га).

Государственная недвижимость на территории малых промзон предоставляется бизнес-субъектам на 10 лет с последующим переходом права собственности при выполнении бизнес-планов, создании и сохранении рабочих мест, своевременной уплаты налогов и других обязательных платежей.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана откроет через коммерческие банки кредитную линию в 50 млн долларов США для софинансирования инвестиционных проектов, реализуемых в малых промзонах. Средства выделяются на закупку импортного оборудования и комплектующих. Погашать кредиты можно будет в сумах по курсу Центрального банка.